GGD Groningen vaccineert op tijdelijke locaties in de provincie

STADSKANAAL, SCHEEMDA, APPINGEDAM, GRONINGEN – Vanaf 13 oktober a.s. kunnen Groningers op tijdelijke locaties in de provincie terecht voor een coronavaccinatie. In Stadskanaal, Appingedam en Scheemda zullen mobiele prikteams de komende weken één of twee dagdelen per week gaan vaccineren.

Dichtbij huis

Met deze tijdelijke locaties wil GGD Groningen het mogelijk maken om dichtbij huis een vaccinatie tegen corona te halen. Ook kan men hier terecht met vragen over vaccinaties.

De locaties zijn hier te vinden:

• Stadskanaal, Fox, vanaf 13 oktober, woensdag van 9.00 – 12.00 uur. Op woensdag 13 oktober ook van 13.00 – 16.30 uur

• Appingedam, Sporthal Eelwerd, vanaf 14 oktober, donderdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur

• Scheemda, Eextahal, vanaf 15 oktober, vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur.

Daarnaast zijn de drie vaste locaties in MartiniPlaza, Veendam en Zuidhorn geopend voor vaccinaties.

Met of zonder afspraak

Op de tijdelijke en de vaste locaties kan iedereen terecht voor een 1ste of 2e prik met afspraak of voor prikken zonder afspraak. Ook kunnen Groningers die een uitnodiging hebben gekregen voor een 3e vaccinatie hier terecht.

Meer informatie

Hier lees je alle informatie over testen en vaccineren bij GGD Groningen.

Testlocatie MartiniPlaza sluit 18 oktober a.s.

Op 18 oktober a.s. gaat de GGD-teststraat in MartiniPlaza dicht. Stadjers kunnen dan voor een coronatest bij de GGD terecht op de testlocatie aan de Europaweg. Vaccinatie is nog wel mogelijk bij MartiniPlaza.

XL teststraat MartiniPlaza

De teststraat opende in november 2020. In goede samenwerking met evenementenlocatie MartiniPlaza heeft GGD Groningen deze teststraat kunnen realiseren. Als eerste in Nederland kwam hier een XL teststraat, waaraan ook lokale en regionale organisaties meewerkten. In zestien straten konden Groningers zich laten testen. In totaal zijn hier 220.000 testen afgenomen. MartiniPlaza start nu de eigen activiteiten en evenementen weer op. Daarom sluit de teststraat van GGD Groningen.

Testen

Groningers die zich willen laten testen kunnen terecht op de testlocatie aan de Europaweg. Deze is dagelijks geopend van 9.00 – 16.30 uur.

Vaccineren op MartiniPlaza

GGD Groningen gaat op MartiniPlaza voorlopig door met vaccineren. Vaccinatie met en zonder afspraak is hier dagelijks mogelijk van 9.00 – 16.30 uur. De vaccinatielocatie is bereikbaar via de ingang aan de Leonard Springerlaan 2.

Gele boekje

Het is nog steeds mogelijk om je vaccinaties te laten registreren in het gele boekje. Iedereen uit de provincie Groningen die eerder vaccinaties kreeg bij de GGD kan langskomen voor deze registratie op de vaccinatielocatie in MartiniPlaza.

Bron: GGD