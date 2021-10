Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 12 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON NA REGEN | LICHT WISSELVALLIGE WEEK

Na de regen van vannacht vallen er vanochtend nog enkele buien, maar er komen ook opklaringen bij. En vanmiddag is het overwegend droog met zonnige perioden en stapelwolken, vanavond neemt de kans op een lokale bui vanaf zee juist weer toe. Het wordt vanmiddag 13 á 14 graden en er komt een matige tot vrij krachtige noordwestenwind te staan.

Morgen waait de wind uit het westen. Dan is het meestal bewolkt met weinig opklaringen, en soms kan er wat lichte regen vallen. Het is morgen tamelijk koud met middagtemperaturen van 12 á 13 graden en windkracht 3 tot 4.

Donderdag wordt het 16 graden want dan is het droog en is er meer zon, vrijdag en zaterdag zakt de temperatuur weer terug naar 12 of 13 graden. Want vrijdagnacht passeert een koufront met regen, en daarna zijn er opklaringen met mogelijk nog een enkele bui.