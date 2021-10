Jacob Zwinderman en Willeke Bergman op zoaterdag in Diverdoatsie

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Zoaterdag 9 oktober om 09.00 uuw was er tied veur “ Diverdoatsie”, mit Jacob Zwinderman oet Pekel te gast en Willeke Bergman noamens Biblionet.

Willeke las een verhoal oet een bouk van Gré van der Veen over een kind dei boer wol worden. Dit is kozen i.v.m. kinderbouken week woar het thema dei weke was “wat wil ik worden”. Het bouk is te lain bie de bibliotheek.



Jacob Zwinderman kwam vertellen over de neie Poster dei hai soamen mit zien bruier Theo oetgeven het. “ Vlaigend boven Grunnen” is de tietel. Theo is de kunstenoar en Jacob de schriever. Ze hebben doar ook een project van moakt veur kinder van de boasisschoulen. Op de webstee van WWW. Actueel stait ain oetgebraaid artikel En wie hebben het nog mit Jacob had over het “Pekelder”lab dei een miljoen subsidie kregen het Een geweldige injectie veur onderzuik en toupassen van gronstoffen. Let op de berichtgeving want wie heuren vast meer van dit mooie project dei ook een grote kaans van sloagen het mit zoveel enthousiaste minsen.



Zoaterdag 16 oktober is Pieter Huttinga weer de presentator van Diverdoatsie om 09.00u op RTV Westerwolde.

Muziek keuze en geluud: Julian Buist

Soamenstelling en presentoatie: Janny de Vries