DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Renkenberge

Om twaalf uur gistermiddag is bij een ongeval op de Zur Heide in Renkenberge een 41 jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Haar Ford werd over het hoofd gezien door een 53 jarige tractorchauffeur toen hij vanaf een bospad de Zur Heide opdraaide. Bij de aanrijding raakte de vrouw bekneld. Ze werd door de brandweer uit haar auto bevrijd en vervolgens met levensgevaarlijke verwondingen met een traumahelikopter naar het Ludmillenstift in Meppen gebracht. Daar is zij in de vroege avond overleden. De weg is meerdere uren voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Haren

Bij een ongeval op de Landegge Straße in Haren is gistermiddag om 12.40 uur een 78 jarige fietser zwaargewond geraakt. De man stak met zijn e-bike plotseling de straat over. Een 24 jarige bestuurster van een Ford kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

Papenburg

Tussen zaterdagavond en maandagochtend is ingebroken bij een kledingzaak aan het Haubtkanal rechts in Papenburg. De daders kwamen binnen door een raam te vernielen. Daar werd de kassa opengebroken en leeggeroofd. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Rhede

Vanmiddag zijn bij een ongeval op de Rheder Straße een vrouw en een kind gewond geraakt. De slachtoffers zaten samen op een scooter. Om half één verloor de 46 jarige bestuurster door onbekende oorzaak de controle over het voertuig en kwam ten val. Zij werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De vierjarige jongen die bij haar op de scooter zat liep lichtere verwondingen op.

Aschendorf

De politie zoekt getuigen van een ongeval die op 2 oktober op de Großen Straße in Aschendorf plaats vond. Daar werd van een geparkeerde Citroën de buitenspiegel beschadigd. De veroorzaker is doorgereden. De politie is naar hem/haar op zoek. Ook wil de politie graag in contact komen met een getuige die het ongeval heeft gezien.