Kunst & GO-tuur bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke dinsdagavond te horen bij Radio Westerwolde. Het wordt gepresenteerd door Betsie Beishuizen.

In het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke week aandacht voor kunst en cultuur in de gemeente Oldambt én de gemeente Westerwolde. Met o.a. reportages, studiogasten, vaste columnisten ( Ria Brouwer, Willem Hemmen en Jep Riedstra), verhalen over de natuur door Frits Alma, de culturele agenda, cultuurnieuws, ‘Uit in De Klinker’ met Marijke de Vries van het Cultuurhuis, exposities & tentoonstellingen in beide gemeentes; omlijst met mooie muziek.

In het 1e uur:

* Cultuurnieuws

* Straatnaamverklaring

* De column van Monique Peereboom Voller ‘Onbevangen blik’.

* Exposities en tentoonstellingen in en rond Oldambt.

In het 2e uur:

* Een Juweeltje van Jan Rot

* Willem Hemmen van de muzikale column ‘Willem Weer’, dit keer 3 liedjes over tv-series

* Marijke de Vries van Cultuurhuis de Klinker schuift bij ons aan.

* De culturele agenda

Techniek: Hemmo Poppen

Samenstelling & presentatie: Betsie Beishuizen

Ons programma is te horen op:

* dinsdagavond, van 18.00 – 20.00 uur bij Radio Westerwolde

* donderdagavond, van 19.00 – 21.00 uur én in de herhaling op zondagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur bij rtv-GO