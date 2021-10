Lezing Manuel Claasen in bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 24 oktober houdt Manuel Claasen een voordracht in de bibliotheek van Stadskanaal in het kader van de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum. Manuel is een vaste spreker in dat programma. Deze keer houdt hij zijn ‘causerie’ over (de) romantiek, zowel met een grote als een kleine ‘r’.

Het begrip ‘romantiek’ heeft twee ladingen. Enerzijds hanteren we de term in alledaagse taal, zoals bij ‘een romantisch dinertje’ of ‘een romantische bruidsjapon’, anderzijds kennen we de term waarmee we de grote 19e-eeuwse Europese cultuurstroming aanduiden, Romantiek met een hoofdletter. Wat hebben deze twee begrippen met elkaar te maken? Het is een gecompliceerd geheel van overeenkomsten en verschillen. Manuel zal proberen enige helderheid in deze ingewikkelde materie te brengen, met voorbeelden uit kunst, literatuur en muziek.

Manuel Claasen (Oostzaan 1939) is neerlandicus en beeldend kunstenaar. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar houdt hij zich bezig met schrijven, musiceren (diverse blokfluiten) en het van tijd tot tijd houden van lezingen en/of voordrachten

De voorstelling begint om 14.30 uur. Reserveren wordt zeer aanbevolen. Dat kan via www.streekhistorischcentrum.nl met de reserveerknop op de home-page. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal aan de Continentenlaan 2. Het tonen van de QR-code van de coronacheck is verplicht.

