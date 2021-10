Partij voor de Dieren wil einde aan plastic bekers voor eenmalig gebruik

GRONINGEN – De Partij voor de Dieren wil dat het gemeente een einde maakt aan het gebruik van plastic bekertjes die maar één keer meekunnen. De partij zal daarom morgen bij de gemeenteraadsvergadering een motie indienen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd om dit te regelen.

Het is een alom bekend beeld. Een verlaten festivalterrein bezaaid met plastic bekers. Begin oktober was het ook in Groningen weer raak na het feest van Vindicat bij het Zilvermeer. Volgens Kirsten de Wrede had een verbod al lang geregeld kunnen worden. “In een paar gemeenten is een dergelijk verbod reeds opgenomen in de plaatselijke APV. Wat betreft het terugdringen van afval is dit echt laaghangend fruit”, aldus de Wrede.

De Partij voor de Dieren wil dan ook dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het gebruik van plastic bekers voor eenmalig gebruik. Het gebruik van recyclebare producten is niet genoeg omdat het geen garantie biedt dat deze daadwerkelijk gerecycled worden. Daarbij belanden bekers vaak in de natuur voor deze opgeruimd kunnen worden. Het probleem van plastic bekers moet daarom bij de bron aangepakt worden volgens de Wrede.

Per minuut verdwijnt een vuilniswagen aan plastic afval in de zee. Veel dieren zoals zeedieren en vogels eten plastic en verhongeren hierdoor. Ook komt het, samen met vervuilende deeltjes, terug in de menselijke voedselketen. Uit het recent verschenen rapport ‘Breaking the Plastic Wave’ blijkt dat er in 2040 wereldwijd drie keer zoveel plastic per jaar in de oceaan terecht kan komen dan nu. Sommige festivals werken ondertussen met een statiegeldsysteem voor herbruikbare bekers.

Ingezonden