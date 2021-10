Politie zoekt eigenaars van diverse fietsen

WINSCHOTEN, OLDAMBT – De politie is op zoek naar de eigenaars van diverse fietsen.

De fietsen op de onderstaande foto’s zijn vorige week door de politie in Plan Noord in Winschoten aangetroffen. Agenten hebben het sterke vermoeden dat deze zijn gestolen. Aangiftes kunnen ze echter niet vinden. Mocht jouw fiets erbij staan, al is het een afgetrapt exemplaar, neem dan contact op via 0900-8844 en doe alsnog aangifte. Zaaknummer is 2021272990.

De laatste tijd zijn er diverse fietsendiefstallen gepleegd in Winschoten. Mogelijk zijn er mensen die iets hebben gezien, hebben gehoord of beschikken over bijvoorbeeld camerabeelden. Wij zouden graag met deze mensen in contact komen.Je kunt je informatie delen via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.