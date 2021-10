Verwachte najaarsstijging corona lijkt ingezet

NEDERLAND – In de afgelopen week van 5 tot en met 12 oktober 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten met 48% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen. Meer mensen lieten zich testen. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg naar 10,3%.

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel op de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -website.

Afgelopen week kregen 17.832 personen een positieve testuitslag, een stijging van 48% vergeleken met de week hiervoor. Dat komt overeen met 105 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Ruim 158.000 mensen lieten zich testen, 16% meer dan de week ervoor. Het percentage met een positieve testuitslag steeg van 8,1 naar 10,3%. In totaal waren er 8.781 mensen die zich lieten testen na een positieve zelftest. Bij 81,2% van deze mensen werd de positieve zelftestuitslag bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst bevestigd. Bij mensen die zich lieten testen zonder positieve zelftestuitslag was het percentage positief 6,0%.

Stijging zichtbaar in alle regio’s en alle leeftijdsgroepen

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 meldingen toe (zie figuur 1). In de leeftijdsgroepen onder de 50 jaar was het aantal meldingen het hoogst, met meer dan 110 meldingen per 100.000 mensen. In alle veiligheidsregio’s is een stijging van het aantal gemelde positieve testen per 100.000 inwoners zichtbaar. In de veiligheidsregio’s IJsselland (164), Gelderland-Midden (149), Hollands-Midden (147) en Gelderland-Zuid (131) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd.

Bron: RIVM