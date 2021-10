A7 weer vrijgegeven na ongeval bij Zuidbroek

A7, ZUIDBROEK – De A7 is vanmorgen ter hoogte van Zuidbroek vanwege een ongeval enkele uren afgesloten geweest.

Rond twintig over negen vanmorgen is op de A7 ter hoogte van Zuidbroek een bestelbus, met daarachter een aanhanger gekanteld. De bestuurder werd in een ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het voertuig lag dwars over de weg. Beide rijbanen werden afgesloten. Er werden verkeersregelaars ingezet. Het verkeer in de richting Duitse grens werd via de op- en afritten geleid.

Inmiddels is de bestelbus door een berger afgevoerd en is het wegdek gereinigd en gerepareerd. Vanavond wordt de vangrail hersteld. De weg is inmiddels weer vrijgegeven voor het verkeer.