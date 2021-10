CDA Westerwolde kiest Harm-Jan Kuper (34) als lijsttrekker

WESTERWOLDE – De leden van het CDA Westerwolde hebben de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hierbij is Harm-Jan Kuper als lijsttrekker gekozen.

Harm-Jan Kuper woont in Vlagtwedde, is getrouwd en heeft twee jonge kinderen. Hij werkt als sociaal werker bij Stichting Welzijn Westerwolde, is inmiddels bijna 8 jaar raadslid voor het CDA in Westerwolde en nog steeds het jongste raadslid. Harm-Jan ziet het als een hele eer dat hij als lijsttrekker is verkozen, maar ook als een grote uitdaging in deze voor het CDA lastige tijden.



Harm-Jan: “Als CDA Westerwolde richten we ons op de lokale, Westerwolder politiek en hebben we echt wat te brengen. We willen dienstbaar zijn aan onze inwoners, we zetten ons in voor een sterke gemeente Westerwolde en willen onze inwoners recht doen met een eerlijk verhaal”.



Op de lijst van het CDA Westerwolde staan twintig kandidaten. Op 2 t/m 10 staan: 2. Herma Hemmen (Ter Apel) 3.Wilt Meendering (Bellingwolde) 4. Marjan Heidekamp-Prins (Vlagtwedde) 5. Seine Lok ( Ter Apel) 6. John van Meekeren (Bellingwolde) 7. Arie van Heeringen (Sellingen) 8. Jasper Tammes (Jipsinghuizen) 9. Mariëlle Tolboom-vanden Boom (Blijham) 10. Gert Jan Bos (Sellingen)

