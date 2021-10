Creatieve jongeren komen samen bij DeClick

TER APEL, VLAGTWEDDE – DeClick komt met twee nieuwe startwerkplaatsen in de gemeente Westerwolde. Bij DeClick komen creatieve jongeren samen om van elkaar te leren en hun talenten te ontwikkelen. Mart Hento (producer van o.a. Boef, Ronnie Flex) is een van de professionals waarmee de jongeren aan de slag kunnen gaan. Op 14 en 15 oktober kan men terecht in Ter Apel en Vlagtwedde.



Een startwerkplaats kun je zien als een grote speeltuin voor jongeren. In samenwerking met Stichting Welzijn Westerwolde kan de DeClick terecht in de plaatselijke jongerencentra. Naast Mart Hento zijn Rudy Niemeijer (filmmaker, regisseur) en Jordy Richir (songwriting) aanwezig als professionals. Tijdens deze eerste sessie wordt er gekeken naar wat iedereen wil gaan doen. De nadruk ligt op songwriting, beats en film maar het is ook mogelijk om aan andere skills te werken. Denk hierbij aan skaten, graffiti, beats maken, fotografie, vloggen, dansen, presenteren, produceren, techniek, social media en schrijven. Na de startwerkplaats volgen nog een paar sessies en uiteindelijk komt er een eindpresentatie in december. Wat er daar precies te zien of te horen is bepaalt de groep zelf.



Iedereen met een gezonde nieuwsgierigheid voor creatieve skills ontwikkeling is welkom tijdens de startwerkplaats. Je hoeft niet per sé al iets te kunnen om bij DeClick aan de slag te gaan. Misschien ontdek je nieuwe talenten die je nooit achter jezelf had gezocht!



Ter Apel – Jongerencentrum Hebe – 14 oktober van 19:00 tot 21:30 uur

Vlagtwedde – Jongerencentrum Bthere – 15 oktober van 19:00 tot 21:30 uur



Bij deze startwerkplaats kun je je ook aanmelden voor het vervolg van DeClick.



Over DeClick

DeClick is een participatieproject voor jongeren die iets met cultuur willen doen of daar al mee bezig zijn en hier graag samen met anderen aan willen werken. In een werkplaats gaan tussen de 6 en 10 jongeren een tijd met elkaar aan de slag. Een workshopleider gaat samen met de jongeren kijken wat ze willen doen, en daar worden vervolgens workshops op afgestemd.



Samenwerkingspartners

In DeClick werkt De Rijdende Popschool samen met Stichting Welzijn Westerwolde. Het project wordt gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, de Provincie Groningen en de gemeentes waar DeClick actief is.

