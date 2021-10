TER APELKANAAL – Eetcafé “TAK “opent de deuren weer, en wel op vrijdag 26 november in het Dorpshuis D’ Oale School te Ter Apelkanaal.



Het mag eindelijk weer!

Na bijna 2 jaar zijn wij, Ineke Brunen, Helga Elling en Dina Scholtens blij dat de deuren van het dorpshuis in Ter Apelkanaal weer geopend zijn. We houden van koken en vinden het belangrijk om mensen samen te brengen. Ouderen en alleenstaanden uit Ter Apelkanaal en naaste omgeving zijn weer uitgenodigd voor een smakelijke en gezellige avond. Weer even bijpraten na een lange periode waarin we niet samen konden zijn.



Ons motto is: Samen eten, lekker & gezellig.

In Ter Apelkanaal staat een prachtig dorpshuis met goede faciliteiten waar we gebruik van mogen maken. Hier worden al veel activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Het lijkt ons waardevol om de eetclub toe te voegen aan de activiteiten, om zo de mensen bij elkaar te brengen.

Inloop is vanaf 17.30 uur. We hopen om 18.00 de pannen op tafel te hebben.

De kosten voor deze avond zijn € 7,50 exclusief drankjes van de bar en de koffie.

We rekenen op uw komst, wees er snel bij : VOL =VOL

Opgave t/m maandag 15 november bij Ineke Brunen. Tel: 0599-412789/ 06-46168055

e-mail: inekebrunen@hotmail.com

Wij hanteren de regels van het RIVM en zullen vragen naar de QR code of het vaccinatie bewijs.

Hebt u vragen dan kunt u altijd bellen of mailen.

We hopen u te ontmoeten!

Namens het kookteam

Helga Elling

Ineke Brunen

Dina Scholtens

Ingezonden