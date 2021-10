Gewonde bij schietpartij Groningen

GRONINGEN – Bij een schietpartij in de stad Groningen is vanavond een persoon gewond geraakt.

Rond twintig over zeven vanavond vond aan de Populierenlaan in de wijk Selwerd in Groningen een schietpartij plaats. hierbij is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

Van de dader ontbreekt ieder spoor. De politie heeft de omgeving afgezet en is bezig met een buurt- en sporenonderzoek. Via Burgernet wordt verzocht naar de dader uit te kijken. Hij wordt omschreven als een man met een donkere huidskleur, 1.80 m lang met opgeschoren haar. Hij is in het zwart gekleed. Bij zien bel 112.