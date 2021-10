Kindermiddag in Bibliotheek Veendam: FIFA-toernooi

VEENDAM – Kom elke week naar het BiebLab in Bibliotheek Veendam. Elke woensdagmiddag kan je in de bibliotheek meedoen aan de leukste kinderactiviteiten. Woensdag 20 oktober houden we een FIFA-toernooi.



BiebLab is hét jeugdplatform van Bibliotheek Veendam. Online én in de bibliotheek gaan we elke woensdagmiddag experimenteren, onderzoeken en maken we samen de tofste dingen. De gratis kindermiddagen kennen een vrije inloop tussen 14.00 uur en 16.30 uur.



Woensdag 20 oktober: FIFA-toernooi

Ben jij dol op gamen én voetbal? Laat je voetbalskills zien tijdens het FIFA-toernooi* in de bibliotheek. Deze middag spelen we wedstrijdjes op de Playstation én Switch. Versla je tegenstanders en wordt kampioen.

De kindermiddag kent voor toeschouwers een vrije inloop van 14.00 – 16.30 uur. Wil je meedoen aan het toernooi? Geef je van tevoren op in de bibliotheek óf via bieblab@biblionetgroningen.nl.

*Het FIFA-toernooi is niet gelinkt aan de EA SPORTS FIFA 22 Global Series of gesponsord door Electronics Arts Inc. of daar aan gelieerde ondernemingen.



Word lid van BiebLab!

Heb je leuke ideeën voor de Bieblab-middagen in Bibliotheek Veendam óf wil je zelf een workshop geven? Kinderen kunnen nu ook lid worden van Team BiebLab. Stuur Jeroen en Jolanda een mailtje met jouw idee naar bieblab@biblionetgroningen.nl. En vergeet niet om BiebLab te volgen op TikTok en YouTube.

Ingezonden