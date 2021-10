Nederlandse nationaliteit voor drie inwoners Pekela

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela organiseerde vanmorgen een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Pekela. Tijdens de ceremonie feliciteerde burgemeester Jaap Kuin drie inwoners van Pekela persoonlijk met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Tijdens de naturalisatieceremonie legden mevrouw Lubna Tabbagh, geboren in Aleppo, Syrië, haar zoons Amman Abdulghani en Mohammed Manar Abdulghani, geboren in Aleppo en Homs, Syrië, een zogenaamde verklaring van verbondenheid met Nederland af. Daarmee beloofden ze de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Een naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het proces om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Foto’s: Abel van der Veen