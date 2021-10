Open repetitie The Blue Happy Bacon

NIEUWE PEKELA, BLIJHAM – Ben je vrouw en zoek je een zanguitdaging? Popkoor The Blue Happy Bacon is op zoek naar vrouwen tot 65 jaar die houden van zingen en popmuziek vanaf de jaren 60 tot nu. In verband met een goede verdeling van de stemgroepen, is er momenteel geen plaats bij de hoge alten. Lage alten en hoge sopranen kunnen wel meteen worden geplaatst.

Zingen bij popkoor The Blue Happy Bacon betekent:

⦁ Plezier hebben in het samen zingen met een flinke dosis enthousiasme

⦁ Zingen onder leiding van een professionele dirigent/ muzikant/ toetsenist.

⦁ Zingen in een gezellig koor, de stem van iedere partij wordt gehoord.

⦁ Jezelf uitdagen om optimaal te presteren.

⦁ Iedere woensdagavond repeteren van 20.00 tot 22.00 uur in het de Gereformeerde kerk, Kerkstraat 1 in Nieuwe Pekela

Spreekt dit je aan?

Kom dan langs op woensdag 27 oktober 2021.

Meer informatie vind je op onze website www.thebluehappybacon.nl en facebookpagina Popkoor The Blue Happy Bacon.

