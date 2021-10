Poldermolen De Dellen grijpt naast de VriendenLoterij Molenprijs

NIEUW SCHEEMDA, AMSTERDAM – Houtzaagmolen De Otter in Amsterdam heeft de VriendenLoterij Molenprijs 2021 gewonnen. De Hollandsche Molen maakte dit op 13 oktober bekend vanuit molen De Windhond in Soest waar de prijsuitreiking in plaatsvond. Poldermolen De Dellen kwam zo’n 500 stemmen tekort.

Het vrijwilligersteam van de molen verzamelde 7.505 stemmen en won hiermee de hoofdprijs van 75.000 euro. Het geld is bestemd voor de restauratie van de droogloodsen op het molenterrein om deze vervolgens in te richten als museum. Molenaars Maureen Brand Flu en Roel Gremmer zijn dolblij: “Alle stemmers echt superbedankt! Geweldig hoeveel fans ons hebben gesteund.”



Ook voor de andere genomineerden een flinke cheque

De Otter nam het tijdens de stemperiode van 8 september tot 1 oktober op tegen 4 andere genomineerden. Zij krijgen elk het aantal stemmen dat zij behaalden in euro’s uitgekeerd, om ook hun molenproject verder te helpen. Koenders Möl in Braamt krijgt 2.869 euro voor de bouw van een bezoekersruimte. Molen Johanna in Huijbergen krijgt 3.881 euro voor de bouw van hun educatieve ruimte. Bovenmolen G in Schermerhorn en poldermolen De Dellen in Nieuw Scheemda mogen cheques van respectievelijk 6.110 en 7.027 euro incasseren. Beide molens zullen dit gebruiken voor het herstel van het wiekenkruis van hun molens.



Over de VriendenLoterij Molenprijs

De VriendenLoterij Molenprijs (voorheen BankGiro Loterij Molenprijs) is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door vereniging De Hollandsche Molen in samenwerking met de Loterij. Met de prijs willen beide organisaties laten zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt een moleneigenaar in staat een molen te herstellen of te verfraaien.

