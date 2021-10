Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in de herfstvakantie een breed scala aan leuke activiteiten. Hieronder vindt u een aantal, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

20 oktober Lettelbert: Vogel knutselmiddag voor de jeugd. Samen op zoek naar bruikbare spullen in de frisse buitenlucht. Daarna lekker creatief bezig zijn met het maken van lekkere vogeltraktaties. Een leuke slinger met lekkernijen voor de beestjes of een lekkere vetbol, jammie! en natuurlijk is er ook iets lekkers voor de kids. Leuk om je te zien in de herfstvakantie.

Start: 14.00 uur in de schuur van Hooilanden 12 te Lettelbert. Deelname € 5,- voor kinderen tot 12 jaar (beschermers en niet beschermers), ouders gratis. Aanmelden verplicht. Warme kleding en laarzen is wel aan te raden.

21 oktober Coendersborg Nuis: Altijd leuk gevonden om te knutselen? Dat kan dus hier, eerst wordt er gezocht naar bruikbare spullen in het Coendersbos. Terug bij de schuur van de Coendersborg wordt er lekker creatief geknutseld, met gebruik van de diverse verzamelde materialen, kunnen er figuren, beestjes, spinnenwebben of een eigen creatie gemaakt worden. Natuurlijk is er ook iets te drinken met wat lekkers.

Start: 14.30 uur Coendersborg te Nuis. Deze middag is voor kinderen van 8 – 12 jaar. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht, wees er snel bij want vol = vol.

23 oktober Groningen: Levend ganzenbord, gooi de dobbelsteen en speel mee. Hoeveel weet jij van de natuur?

Start: 14.00 uur in bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk te Groningen. Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Vanwege een beperkt aantal plaatsen, is aanmelden verplicht. Alleen de deelnemende kinderen hoeven aangemeld te worden.

24 oktober Bourtange: Gezinswandeling door het mooie gebied bij Bourtange. Deze gezinswandeling is speciaal geschikt voor kinderen van 6-12 jaar.

Start: 13.30 uur vanaf museum Terra Mora, Bisschopsweg te Bourtange. De afstand is ongeveer 5 km, aangeraden wordt om goede schoenen te dragen. De tocht duurt ongeveer 2 uur.

