De burgemeester is boos, heel boos

WESTERWOLDE, HILVERSUM – Gisteravond was burgemeester Jaap Velema te gast bij Nieuwsuur.

Gisteravond heeft burgemeester Jaap Velema de fractievoorzitters van de gemeente Westerwolde bijeen geroepen om over de noodsituatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel te praten. Daar is plek voor maximaal 2.000 asielzoekers. Sinds vorige week wordt dit aantal met honderden overschreden. In de nachtopvang, waar plek is voor 100 mensen, sliepen er 600 en in de kantoren en wachtruimtes van het IND ( Immigratie- en Naturalisatiedienst) 150. De asielzoekers sliepen op veldbedden, stoelen en op de grond. Vorige week liep de situatie dusdanig uit de hand dat een aantal asielzoekers met elkaar op de vuist ging en de ME er aan te pas moest komen om de rust te herstellen.

Velema zocht meerdere keren contact met het COA en Staatssecretaris Ankie Broekers Knol. Als antwoord kreeg hij dat men wil proberen in november 3.000 nieuwe opvangplaatsen te realiseren, maar in de praktijk blijkt dat gemeenten niet zitten te springen om (meer) asielzoekers op te vangen. Een enkele gemeente wil een tiental asielzoekers onderdak geven, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel wonen mensen die zitten te wachten op huisvesting in een gemeente in Nederland. Daarnaast verblijven er zogenaamde veilige landers uit onder anderen Algerije en Marokko. Deze mensen hebben weinig tot geen kans op een verblijfsvergunning en verblijven in het AZC voor “bad, bed en brood”. Het is ook deze groep die in Ter Apel veel overlast veroorzaakt.

Burgemeester Velema is bezorgd en boos, heel erg boos vertelt hij aan Nieuwsuur. Hij heeft het gevoel dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Hij vindt dat politiek Den Haag met een oplossing moet komen. Een tentenkamp, zoals er in 2015/16 bij het aanmeldcentrum stond, is niet de oplossing en dat gaat volgens Velema ook niet gebeuren.

