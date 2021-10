Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 14 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKTE DAG | MORGENMIDDAG OPKLARINGEN

Veel zon hoeven we vandaag niet te verwachten; meestal is het zwaar bewolkt. En het is grijs, met zo af en toe wat lichte regen of motregen. Daarbij staat er een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten, de temperatuur stijgt langzaam van 12 graden naar een maximum van 15.

Vanavond en vannacht is er nog weinig verandering al neemt de wind iets toe. Daarna passeert morgenochtend een regenfront van noord naar zuid. Morgenmiddag zijn er veel opklaringen met stapelwolken, en plaatselijk valt dan nog een kleine bui. Maximum morgen rond 14 graden en ’s middags een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

In het weekend draait de wind naar het zuidwesten, want een hogedrukgebied ligt dan boven het westen van Duitsland. Dat geeft bij ons overwegend droog weer met misschien een bui op de zaterdag, meer kans op wat regen is er zaterdag op de Wadden en rond het IJsselmeer. Zaterdag is meestal dus bewolkt, zondag zijn er meer zonnige perioden.

Na dit weekend trekt dat hogedrukgebied uit Duitsland weg naar het oosten en het wordt wisselvalliger. Vooral na maandag zijn er daardoor perioden met regen te verwachten, maar het wordt dan zacht met middagtemperaturen van 16 tot 18 graden.