Drie filialen van C&A sluiten de deuren

STADSKANAAL, VEENDAM, HOOGEZAND – Volgend jaar gaan de filialen van C&A in Stadskanaal, Veendam en Hoogezand dicht.

De filialen van C&A in Veendam, Hoogezand en Stadskanaal gaan sluiten. “De reden van deze sluitingen is het slechte bedrijfseconomische resultaat in combinatie met de matige commerciële toekomstprognose van deze filialen”, vertelt Eva Van Elst Leader Communication Benelux. “De verwachting is dat dit niet zal verbeteren in de toekomst. Binnen een retailorganisatie is het beheren van de winkelportfolio, waarbij regelmatig op basis van prestaties en markttrends beslissingen worden genomen om relevant te blijven voor onze klant, een vast onderdeel van ons werk. Naast deze sluitingen investeren we ook in onze winkels door middel van verbouwingen om het potentieel van die winkels nog verder te vergroten”, aldus Van Elst.

Het filiaal in Veendam sluit volgend jaar in maart, Stadskanaal in februari en Hoogezand in juni.