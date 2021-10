Fractievoorzitters Westerwolde: “In de steek gelaten door Den Haag…..!”

WESTERWOLDE, TER APEL – Hieronder leest u een statement die is ingenomen door de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Westerwolde.

De fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Westerwolde zijn bezorgd en boos over de

situatie in Ter Apel. Door een hoge instroom van asielzoekers, een dicht geslibd asielproces en een haperende asielprocedure, lijkt Ter Apel zich op te maken voor een herhaling van 2015/2016. Toen werden asielzoekers in tenten opgevangen en ondervond het dorp Ter Apel veel overlast. Dit nooit meer hebben wij gezegd. Dit mag de inwoners van Ter Apel, de medewerkers van het AZC en de vluchtelingen die zich hier móeten melden niet meer overkomen. Met 2000 opvangplekken voor asielzoekers en een versoberde opvang voor veilige-landers pakt Ter Apel haarverantwoordelijkheid en doet hiermee meer dan genoeg!



Boos zijn wij op ‘Den Haag’ die aangeeft op korte termijn geen oplossing te kunnen bieden voor Ter Apel. Andere gemeenten staan niet te springen om asielzoekers op te vangen. Ter Apel ligt klaarblijkelijk buiten het gezichtsveld van de staatssecretaris en kennelijk reikt haar verantwoordelijkheidsgevoel niet verder dan ‘het Haagse’. COA/IND en Den Haag zijn aan zet om orde op zaken te stellen en om op korte termijn met oplossingen te komen. Desnoods wordt onder dwang meer ruimte gecreëerd voor de opvang van asielzoekers in andere gemeenten in Nederland. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het asielbeleid, maar de staatssecretaris moet nu optreden om verdere escalatie te voorkomen.



Het in een bestuursovereenkomst vastgelegd maximum aantal van 2000 bewoners van het COA-complex wordt keer op keer overschreden. Door deze overschrijdingen ontstaan inhumane omstandigheden voor de asielzoekers zoals een onveilige omgeving voor deze personen en het niet kunnen beschikken over humane overnachtingsmogelijkheden. Ook bij het hierop aanspreken van het COA wordt er zo goed als niets ondernomen om deze overschrijdingen te voorkomen. Den Haag/de staatssecretaris moeten zich realiseren dat het draagvlak voor het COA op deze manier bij de inwoners van Ter Apel flink onder druk komt te staan.



Wij hebben het gehad met de afspraken tussen COA/IND, de staatsecretaris en de gemeente Westerwolde. Afspraken moeten keer op keer worden bevochten en blijken dan achteraf toch weer niet te worden nagekomen. Een voorbeeld daarvan vormt de afspraak met onze buschauffeurs. Bij het in– en uitstappen bij de bushaltes in Ter Apel en Emmen

zouden altijd beveiligers staan. De werkelijkheid is anders…… !



Wij zullen de voorzitter van de raad vragen een extra openbare raadsvergadering uit te schrijven op maandagavond 18 oktober 2021. Daarin zullen wij de raad voorstellen een motie te aanvaarden om het college c.q. de burgemeester opdracht verstrekken om op basis van artikel 16 in het contract met COA, een overleg te organiseren om afspraken, die

zijn gemaakt, af te dwingen. Een van de harde afspraken is dat er niet meer dan 2000 asielzoekers worden opgevangen in Ter Apel. Deze afspraak wordt nu niet nagekomen.



Indien de afspraak niet alsnog wordt gehandhaafd zien wij redenen om het contract open te breken. Dat zullen wij het college dan ook vragen. Wij adviseren staatssecretaris Broekers-Knol en de directies van IND en COA ook om een reis naar Ter Apel te overwegen, om te horen hoe het hier werkelijk gaat en waar wij en met name de burgers van ter Apel e.o., maar ook de kwetsbare vluchtelingen, die hiervan de dupe zijn, tegenaan lopen. Wij willen daarmee ook voorkomen dat er straks geen enkele gemeente, door alle negatieve ervaringen die wij hier in Westerwolde ervaren, meer bereid is om de opvang voor asielzoekers te organiseren.



Hier in Westerwolde zijn we gastvrij, maar misbruik maken van onze gastvrijheid wordt niet getolereerd. Wij verwachten dan ook dat staatsecretaris haar afspraken nakomt en doet wat nu nodig is om Ter Apel te ontlasten en een veilige humane aanmelding mogelijk te maken voor asielzoekers zoals het hoort. Wij hebben aangegeven er helemaal klaar mee te zijn en eisen directe actie. De grens is bereikt!



Westerwolde, 14 oktober 2021

De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Westerwolde:

Gerard Heijne, Gemeentebelangen

Wim Eilert, PvdA

Herma Hemmen, CDA

Pieter Dinkla, VVD

Eize Hoomoedt, GroenLinks

Edith van der Horst, Ecologisch alternatief

Paul Timmermans, Lijst Timmermans

