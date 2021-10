DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

In de avond/nacht van dinsdag op woensdag is tussen 23.00 en 05.00 uur ingebroken bij een woning aan de Mittelstraße in Aschendorf. De daders klommen eerst over een omheining en verschaften zich vervolgens via een venster toegang tot de woning. Er werd onder anderen contant geld gestolen. De schade bedraagt zo’n 3.000 euro.

Haren

In de nacht van dinsdag op woensdag verschaften inbrekers zich toegang tot een een restaurant aan de Wesuweer Straße in Haren. Ze kwamen via een raam het gebouw binnen. Het is nog niet bekend wat er is gestolen.

Meppen

Tussen dinsdagavond en woensdagochtend is vanaf een bouwplaats aan de Voltastraße in Meppen een krachtstroomkabel, die aan bouwkraan en een elektriciteitskast bevestigd was, gestolen. De schade bedraagt 200 euro.

Aschendorf

Om drie uur in de vroege woensdagochtend is aan de Am Voßschloot in Aschedorf ingebroken bij een tuinhuisje. De eigenaar zag de inbreker en belde de politie. Toen deze arriveerde sloeg de dader in onbekende richting op de vlucht. Het is niet bekend of er iets is gestolen.

Weener/Diele

Gistermiddag vond iets na vijf uur op de Schanzweg in de rijrichting Diele een eenzijdig ongeval plaats. Een 65 jarige automobilist kwam door onbekende oorzaak in de berm terecht en belandde in het Dieler Schöpfwerkstief. De man raakte bekneld en moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd. Hij werd vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. Uit bloedonderzoek bleek dat de bestuurder 1.24 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Bunde

Tussen 10 oktober 13.00 uur en 13 oktober 14.00 uur is vanaf een kledingzaak aan de Kirchring in Bunde een koperen regenpijp gestolen. Agenten stelden vast dat van een andere regenpijp de bevestigingsbeugels losgedraaid waren. Mogelijk dat de dader bij zijn bezigheden is gestoord.