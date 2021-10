Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Beerta

BEERTA – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Beerta. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

’t Speulparadies wandeling Beerta Oldambt e.o woensdag 13-10-2021.

Wandelaars Wandelen Werkt deze keer neergestreken in het Oldambt (voor rust en ruimte!).

Met 3 groepen wandelaars met keuze afstanden 8-10 of 12 km.

Startpunt: ’t Speulparadies in Beerta. Een prachtige speeltuin en kinderboerderij.

Voor jong en oud wat wils. Wil je een leuke en goedkope dag beleven met de kinderen dan is ’t Speulparadies uitstekend geschikt! Voor jong en oud . De wandelroute langs het Beersterdiep ( gegraven in de 17e eeuw) naar Reiderwolde (omgeving Oldambtmeer) verder richting Finsterwolde naar Het natuurgebied De Tjamme en weer terug naar het beginpunt.

De Tjamme: is een ongerept stukje natuur tussen Beerta en Finsterwolde. Schotse Hooglanders zorgen voor het bijhouden van de plantengroei. Men kan alleen om het gebied lopen. De Tjamme zelf is volledig afgesloten voor mensen. De Tjamme bestaat uit bos, graslanden en een groot moerasgebied. Dit is bij uitstek geschikt voor vogels en reeën en er komen dan ook vele soorten vogels voor in het gebied. De uitkijktoren is een

kunstwerk en zie je de grens tussen de Bisdommen Osnabrück en Munster.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Greetje Dümmer.

HIER vindt u alle foto’s

Ingezonden