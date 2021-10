Boy Nijgh Voetbalschool en Stichting Veur Noppes uit Stadskanaal genomineerd voor de Provinciale Vrijwilligersprijs 2021

GRONINGEN, STADSKANAAL – De kandidaten in de vijf categorieën voor de 21ste Provinciale Vrijwilligersprijs zijn bekend. In de categorie ‘Jeugd’ zijn genomineerd het dorpshuis Maaiermerstee uit Bierum en de Sociale Klussendienst uit Delfzijl. In de categorie ‘Zorg’ de Stichting Stuif es in Platinaflat uit Groningen en de Stichting (on)Gestoord uit Groningen e.o. In de categorie ‘Leefbaarheid’ de Stichting Veur Noppes uit Stadskanaal en Camping Polemonium uit Opende. In de categorie ‘Sport’ de Fietsmaatjes Eemsdelta uit Delfzijl en de Boy Nijgh Voetbalschool uit Stadskanaal. En in de categorie ‘Cultuur’ Stichting ZomerJazzFietsTour uit het Reitdiepdal e.o. en Bab Ad-daar uit Groningen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in dorpen, wijken, buurten en steden in onze provincie. We waarderen hun belangeloze inzet en het fantastische werk dat ze doen. De prijzen zijn bedoeld om bijzondere, aansprekende of succesvolle vrijwilligers en organisaties te belonen, maar alle vrijwilligers verdienen respect!”

Genomineerden ‘Jeugd’

Dorpshuis Baaiermerstee uit Bierum. Zo’n 25 jongere vrijwilligers bedenken en organiseren alles rond de kinderspeelweek en de jaarlijkse survivaltochten in en rond het dorp zijn legendarisch. Ook staan de jongeren klaar om even te helpen in het dorpshuis. Met hun enthousiasme, betrokkenheid en respect voor de omgeving, dragen deze vrijwilligers bij aan de leefbaarheid van het dorp.

Sociale klussendienst Stip uit Delfzijl waarbij jongeren inwoners met hulpvragen helpen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ze ondersteunen ouderen bij een doktersbezoek, maar ook tuinonderhoud en kleine klusjes horen daarbij. Coördinatie en uitvoering van de klussen wordt door jongeren gedaan. Zo leren ze een breed werkveld kennen, doen ze ervaring op en dragen ze bij aan de leefbaarheid in de regio.

Genomineerden ‘Zorg’.

Stichting (on)Gestoord uit Groningen e.o. organiseert middagen voor mensen met een GGz-achtergrond. De 6 vrijwilligers zorgen voor een warm welkom voor mensen die te maken hebben (gehad) met de geestelijke gezondheidszorg en in sommige gevallen overlast veroorzaken op straat of in de wijk. De vrijwilligers gaan uit van gelijkwaardigheid en geven de bezoekers van deze kwetsbare groep een gevoel van rust, veiligheid en acceptatie.

Stichting Stuif es in Platinaflat uit Groningen is ontstaan in 2017 in de wijk Vinkhuizen toen de Platinaflat geen verzorgingsflat meer was. Hierdoor verdwenen de voorzieningen. Bewoners en omwonenden sloegen de handen ineen en de buurthuiskamer werd een nieuw leven ingeblazen, inclusief restaurant. De 19 vrijwilligers organiseren samen vele activiteiten, van koffieochtenden en kaartavonden tot een kookclub met gezamenlijke maaltijden. Er wordt gymnastiek gegeven voor senioren, er zijn filmavonden en nog veel meer.

Genomineerden ‘Leefbaarheid’

Camping Polemonium uit Opende is in het korte tweejarig bestaan een begrip geworden. Hier zetten 36 gastvrije vrijwilligers zich in voor onvergetelijke vakanties voor gezinnen die in armoede leven. De camping is gratis en alles is all-inclusive. De kampeerders kunnen leuke activiteiten en uitstapjes verwachten en er komen verhalenvertellers en muzikanten langs.

Stichting Veur Noppes uit Stadskanaal voorziet minimagezinnen van kleding en huisraad. Iedere vrijdag bij de uitgifte van de Voedselbank Zuidoost Groningen, staan de 13 vrijwilligers klaar om mensen te helpen met kleding en andere noodzakelijke goederen, die gulle gevers doneren. De vrijwilligers zijn veelal ervaringsdeskundig en doen hiermee werkervaring op, wat van pas komt bij het vinden van een betaalde baan.

Genomineerden ‘Cultuur’

Bab Ad-daar uit Groningen is een platform waar nieuwkomers hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen in dans, theater en muziek. Het begon met Ahmad Abdulwahab uit Syrië. Hij wilde de kansen die hijzelf kreeg, ook bieden aan anderen. De groep telt 145 bevlogen vrijwilligers, die voorstellingen maken, lessen volgen en Nederlands leren. Ze doen werkervaring op, voor en achter de schermen.

Stichting ZomerJazzFietsTour uit het Reitdiepdal e.o. organiseert met ruim enthousiaste 150 vrijwilligers sinds 1987 het gelijknamige eendaags Muziekfestival. Op de fiets langs 26 boerenschuren, kerken en dorpen in het rond het Reitdiepdal om te luisteren naar actuele jazz en geïmproviseerde muziek. Jaarlijks genieten ruim 1.500 bezoekers van de fietstocht door het Groninger landschap en van de muziek uit binnen- en buitenland.

Genomineerden ‘Sport’

De Boy Nijgh Voetbalschool uit Stadskanaal geeft gratis voetbaltraining aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, door gekwalificeerde trainers. De 12 vrijwilligers staan belangeloos op het veld en alle kinderen kunnen meedoen. Ook kinderen uit gezinnen voor wie een clublidmaatschap niet haalbaar is. Samen sporten en bewegen is leuk en draagt bij aan de gezondheid en ontwikkeling van iedereen!

Stichting Fietsmaatjes Eemsdelta uit Delfzijl gaat met 29 vrijwilligers erop uit met de duofietsen, samen met mensen met een beperking. Omdat zelfstandig sporten niet voor iedereen haalbaar is. Buiten zijn en kunnen bewegen binnen je eigen mogelijkheden is belangrijk en fijn. De sportieve vrijwilligers zorgen voor leuke routes en blije gezichten!

Stemmen/steunen

Inwoners kunnen de jury helpen door te stemmen op de genomineerden van 15 tot en met 31 oktober. Dit kan via de website van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl/vrijwilligersprijs

Winnaars ontvangen € 3.000

De winnaars krijgen een cheque van € 3.000. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikt de prijzen uit op dinsdag 7 december tijdens de Nationale Vrijwilligersdag.

