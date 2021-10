DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vanmorgen om 10 uur is bij een ongeval op de Gymnasialstraße in Meppen een 79 jarige vrouw zwaargewond geraakt. De vrouw werd door een 28 jarige bestuurder van een bestelbus over het hoofd gezien toen hij achteruit van een bouwplaats reed. Zij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Papenburg

Gisteren is op een parkeerplaats aan de Am Stadtpark in Papenburg een grijze Peugeot Combi aangereden. De aanrijding vond tussen 11.00 en 13.30 uur plaats. De veroorzaker is er vandoor gegaan. De schade bedraagt 1.000 euro. De politie is op zoek naar de veroorzaker en getuigen.

Papenburg

Tussen woensdag 13.00 uur en donderdag 12.00 uur is aan de Am Vosseberg ter hoogte van de afslag naar de Kreuzweg een automobilist tegen een heg gereden. Hij is er vervolgens vandoor gegaan. De schade wordt op 100 euro geschat.

Dörpen

Aan de Neudörpener Straße in Dörpen is gisteren tussen 10.00 en 19.30 uur twee keer een autoruit ingeslagen. Of de daders buit hebben gemaakt wordt nog onderzocht. De schade wordt op 600 euro geschat.

Wesuwe

Tussen woensdagmiddag en donderdagochtend is ingebroken bij het gebouw van de schuttersvereniging aan de Schützenstraße in Wesuwe. De daders verschaften zich met geweld toegang tot het gebouw en doorzochten de ruimtes. Ook probeerden ze een aanhanger met daarin diverse dranken open te breken. Voor zover bekend is er niets gestolen. Voordat de daders er vandoor gingen haalden ze de koperen dakgoten van het gebouw en namen deze mee. Er werd voor 1.500 euro schade aangericht.

Dersum

Tussen woensdag en donderdag is ingebroken bij een blokhut bij een kinderdagverblijf aan de Kolpingplatz in Dersum. Er werd niets gestolen. De schade wordt op 50 euro geschat.