Provincie en GGD Groningen organiseren de FoodSpelen in Midwolda

MIDWOLDA – Met het landelijk programma Jong Leren Eten, werken het Rijk, provincies, gemeenten, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen om kinderen en jongeren tot 18 jaar meer in aanraking te laten komen met kennis en activiteiten over voedsel. Hierdoor kunnen zij zelf gezonde keuzes maken. De provincie Groningen en Jong Leren Eten van GGD Groningen zijn dit jaar gestart met een samenwerking. Tijdens de Dutch Food week wordt hier invulling aangegeven met de FoodSpelen.

FoodSpelen Midwolda

Op vrijdagochtend 15 oktober waren de FoodSpelen bij educatieboerderij De Nieuwlandse Akker in Midwolda. Via spelletjes verzamelden basisschoolleerlingen producten op de boerderij om iets gezonds en lekkers te maken. Zo zien ze waar voedsel vandaan komt en hoe je het kunt bereiden.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: ’’De basis voor een goed en gezond leven wordt al in een vroeg stadium gelegd. Gezond eten en voldoende bewegen zijn elementen die bijdragen aan een gezonde start en goede gezondheid. Wie zich gezond voelt kan actief meedoen in de maatschappij. We werken samen met het programma Jong Leren Eten. De FoodSpelen is een niet alleen een leuke activiteit, maar kinderen kunnen mede hierdoor straks zelf gezonde keuzes maken.”

Dutch Food Week 2021

Van 9 tot en met 16 oktober van dit jaar bruist het in Nederland van allerlei evenementen rondom voedsel en wordt het verhaal verteld van grond tot mond. Samen en gezond koken en genieten van eten is in onze huidige wereld misschien wel belangrijker dan ooit. Dutch Food Week stimuleert het delen van kennis met elkaar op allerlei vlakken en tonen we nieuwe ontwikkelingen die met ons eten te maken hebben. Tijdens deze week worden in samenwerking met de Jong Leren Eten en de provincie Groningen verschillende activiteiten georganiseerd.

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid

Jong Leren Eten past goed in het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid van de provincie Groningen op het onderdeel Gezondheid. Het is een preventief programma, waarin een aantal belangrijke gezondheidsthema’s zoals gezonde voeding en een gezond gewicht bij elkaar komen.

Ingezonden