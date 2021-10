Woonzorgcentrum Parkheem neemt deel aan onderzoek naar effect van muziektherapie

STADSKANAAL – Komend jaar neemt Zorggroep Meander met woonzorgcentrum Parkheem in Stadskanaal deel aan

het onderzoeksproject MIDDEL (Music Interventions for Dementia and Depression in Elderly Care) vanuit het UMCG. Er wordt gedurende twaalf maanden met behulp van muziektherapie onderzocht of en hoe muziek

invloed heeft op welzijn en kwaliteit van leven en depressieve klachten bij mensen met dementie die

in een woonzorgcentrum (verpleeghuis) wonen.



“Bij Zorggroep Meander zoeken we elke dag naar wat de cliënt belangrijk vindt, met als doel hun leefplezier te vergroten. Dit onderzoek kan een grote bijdrage leveren aan de zorg voor mensen met dementie”, vertelt Teammanager Wim van Eisden.



Muziektherapie in kleine groepen

De muziektherapie wordt wekelijks aangeboden in kleine groepen van 5 tot 10 bewoners. Vanuit Parkheem zijn er dertig bewoners die deelnemen aan het onderzoek. Sinds kort is er een gespecialiseerde muziektherapeut bij Parkheem in dienst die de therapie aanbiedt. Het onderzoeksproject vergelijkt verschillende groepen met elkaar: groepsmuziektherapie, recreatief koorzingen, een combinatie van beide en alleen de gebruikelijke zorg. Op diverse momenten tijdens het jaar worden metingen gedaan naar het effect van de therapie.



Internationaal onderzoek

MIDDEL is een internationaal onderzoek dat door onderzoekers in Nederland, Noorwegen, Duitsland, Engeland en Turkije wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wordt in Nederland gedaan door het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het Nederlandse deel van het internationale onderzoeksproject MIDDEL wordt gefinancierd door ZonMw.



Gedurende de looptijd van het onderzoek wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen rondom het coronavirus. Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd mits dat kan volgens de geldende richtlijnen.

