Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 16 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEEKEND | LATER HERFST

Het is een rustig weekend met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Maar veel zon zal die windrichting niet geven want vandaag is er veel bewolking en er is vanmiddag en vanavond ook kans op een drup regen of een kleine bui. Maar meestentijds is het droog en de zon kan er later soms doorheen komen. Het wordt ongeveer 12 graden.

Vannacht en morgenochtend is het meest bewolkt en morgen is het ook tamelijk grijs weer. Af en toe kan er wat regen vallen, vooral morgenmiddag lijkt niet helemaal droog te blijven. Dan wordt het 13 á 14 maximaal, bij windkracht 3.

Na dit weekend is maandag een droge dag met af en toe zon, en vooral een maximumtemperatuur van 16 graden. Dinsdag en woensdag is het nog zachter met middagtemperaturen van 17 tot 19 graden, maar dat gaat ten koste van meer wind en af en toe regen. Nog later in de week wordt het echt herfstachtig met 11 tot 13 graden, vrij veel wind, en vaak wat regen.