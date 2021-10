ASVB laat kansen liggen en speelt gelijk tegen Nieuw Buinen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 17 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KALME ZONDAG | ZACHTE DAGEN TOT WOENSDAG

Het wordt een overwegend bewolkte zondag met veel bewolking en maar weinig zon. Er is vanmiddag en vooral vanavond kans op een kleine bui, maar de meeste kans op wat lichte regen of motregen is er in het Waddengebied. De maximumtemperatuur is zo’n 13 graden en er staat een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Vannacht is de kans op wat regen of motregen tijdelijk wat groter, maar overdag is het morgen droog met vooral in de middag af en toe zon. Er komt een matige zuidenwind te staan en die brengt een maximum rond 15 graden.

Dinsdag en woensdag is het zacht weer, maar dat gaat gepaard met veel bewolking, af en toe regen, en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maximum die dagen van 16 tot 18 graden. Daarna zakt de temperatuur terug tot 12 graden, met weliswaar wat zon, maar regelmatig ook een flinke bui.