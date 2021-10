De Graanrepubliek wordt één groot transparant blikveld

BAD NIEUWESCHANS – Met snackbar van de toekomst tot en met productie van bieren en jenevers en pasta’s werkt Graanrepubliek met Hooghoudt om een grote publiekstrekker te worden door ambacht terug te brengen in het bedrijf.

Zo’n twee jaar is de 44-jarige Niels Grootenboer directeur van de Graanrepubliek te Bad Nieuweschans. Van een ijsmaker uit Surhuisterveen, is hij door Hooghoudt benadert om op zoektocht te gaan in De Graanrepubliek om meer ambacht terug te brengen in het bedrijf van Hooghoudt. “Toen ik hier binnen kwam lopen en soms heb je dat en het voelde als een pareltje en het deed iets met mij. Ook het verhaal wat Peter Brul mij vertelde. Peter heeft de opzet gemaakt voor de Graanrepubliek, zoals die nu verder wordt uitgebouwd. Zaken die belangrijk zijn is het herstel van de biodiversiteit en dit samen verder met boeren uit de regio verder te ontwikkelen”, aldus Niels.

Vogels weer terug door biodiversiteit

In de periode dat Niels nu werkzaam is binnen de Graanrepubliek, heeft hij ontdekt dat er eigenlijk nog een behoorlijke achterstand is met betrekking tot de granen. Wat doet het met de smaak en het eten; werd hierdoor gevangen en heeft toen dit samen met Bert Hooghoudt besproken, die zei “vanuit familieperspectief vind ik dit ook een heel mooi project, want wij willen meer betekenisvol zijn voor de buurt”. Bert heeft iets met de Ommelanden, want zijn familie is hier geboren. De optiek voor Hooghoudt om in te haken, was het herstel van de biodiversiteit, dus niet het maken van het lekkerste broodje en ook niet van de meeste winsten, maar de vogels weer terug, de rode wormen weer in de grond.

Onderzoekscentrum

De Graanrepubliek moet meer een onderzoekscentrum worden. “Er komen makerijen, waar ook mensen naar toe kunnen komen. Dit betekent dat je de producten gaat ontwikkelen, gaat innoveren, een totaal nieuw business model, want ik had niet zoveel fiducie in het plan zoals het er lag, want dat was veel te kwetsbaar. Na de presentatie van mijn plan ruim een jaar geleden met alle partijen, waar toch enkelen zich niet in konden vinden, maar waar wij uiteindelijk toch goed uit elkaar zijn gegaan, zijn wij aan de slag gegaan met het nieuwe plan”, aldus Niels Grootenboer.

Hooghoudt grote investeerder, maar met beperkt stemrecht….

Hooghoudt is als kapitaalverstrekker in de Graanrepubliek fors te noemen en zijn ook participant, want er zijn nu twee coöperaties, één voor het vastgoed waar Bert Hooghoudt voor een groot deel in investeert. De tweede coöperatie is die van de makers en boeren en hier investeert het familiebedrijf van Hooghoudt in. Omdat het coöperatie is, is hun stemrecht beperkt. De andere participanten zijn: een bierbrouwer, Martijn Eggens die op zoek was naar een nieuwe locatie; bakkerij Wiebrand, mouterij Kiemkracht van Alex Bakker, de Boilermaker uit Groningen en drie boeren. Ook een reclamebureau is participant. Deze groep ondernemers zijn nu het ‘smaaklaboratorium’, maar Niels vindt ‘werkplaats’ ook wel een toepasselijke naam, omdat dit gebouw van oorsprong een werkplaats was om treinen te onderhouden en te repareren.

Open productieruimtes

Intern vindt er een behoorlijke verbouwing plaats. Alle wanden zijn eruit, waardoor het één grote hal is en middels glas worden er productieruimtes gecreëerd. Hierdoor wordt de Graanrepubliek één groot transparant blikveld. Wat het Grand Café was, worden koperen ketels geplaatst, waar alcoholische dranken als jenever van Hooghoudt worden gestookt en het ambacht weer wordt teruggebracht. Ook wordt in deze ruimte geëxperimenteerd met nieuwe smaken, ook voor likeuren en andere distillaten. Ook wordt er een whisky op de markt gezet, die gerijpt wordt op een andere locatie. Bij bakker Wiebrand wordt brood gebakken, hoewel zijn bakkerij ook een behoorlijke metamorfose zal ondergaan; verder komt er een pastamakerij precies zoals het plan was van Peter Brul. De mosterdmakerij wordt niet in het plan opgenomen. Heel bijzonder wordt de ‘snackbar van de toekomst’ die ook in de Graanrepubliek zal komen. Deze zal snacks gaan ontwikkelen waar graan het hoofdbestanddeel is.

NPG-gelden

De Graanrepubliek heeft een donatie ontvangen uit de NPG-gelden van maar liefst € 842.400,00. Met deze bijdrage vanuit het nationaal programma helpt de gemeente Oldambt de vereniging achter het project om het pand geschikt te maken voor de vestiging van nieuwe bedrijven en een ervaringscentrum in te richten voor bezoekers en toeristen. In dit ervaringscentrum kunnen bezoekers kennis maken met ambachtelijke productieprocessen en producten komen proeven. Ook wordt het verhaal van de Graanrepubliek verteld in beeld en geluid. Als alles volgens plan verloopt is de verbouwing halfweg volgend jaar klaar.

“Naast Thermen Bad Nieuweschans, waar wij overigens heel goed contact mee hebben, zal de Graanrepubliek vanaf volgend jaar ook een grote eyecatcher worden voor Bad Nieuweschans. Ook de COOP supermarkt van Bert Stuut maakt hier deel van uit. Verder hebben wij goede contacten met onze directe buren de jachthaven om een goede samenwerking aan te gaan. Ook hotel Leeuwerik, waarvan de verbouwing in verband met de corona pandemie nu stil ligt, gaan wij met eigenaresse Monique Musland, een goede samenwerking aan”, aldus Niels Grootenboer.

Tekst: Frans Stegeman

Foto’s: Mazzelmoaze/Westerwolde Drone