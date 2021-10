“Instructieles Damclinic” in bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 20 oktober staat bibliotheek Winschoten in het teken van een “Instructieles Damclinic” verzorgt door initiatiefnemer Zainal Palmans uit Hoogeveen in het kader van het “Fitter Brein” project. Kortom: van 14.00 uur tot 15.30 uur worden de aanwezige leden van Damclub Winschoten opgeleid om in het vervolg, namens “Fitter Brein” en de plaatselijke damclub, clinics te geven in de gemeente Oldambt. Hierbij wordt woensdag uitleg gegeven hoe een clinic gegeven kan worden. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Oldambt, Biblionet Groningen, Bibliotheek Winschoten, HANNN.eu, Provincie Groningen en Damclub Winschoten.

Dammen is breedtesport

Het dammen is namelijk een middel om mentaal fit en scherp te blijven, tevens is het een prachtig spel om meerdere generaties met elkaar in contact te brengen. Oftewel door te dammen worden de hersenen gestimuleerd en dat is belangrijk voor alle mensen om gezond te blijven. Het dammen is tevens laagdrempelig en iedereen kan het leren. Daarnaast verbindt het jong en oud en zorgt voor een gezellige sfeer. Tenslotte is het niet nodig om ervaring te hebben in het damspel, voor eventuele deelname aan een toekomstige damclinic.

Ontstaan Fitter Brein

Zoals gezegd is dammen hét middel om het brein fit te houden en meerdere generaties met elkaar in contact te brengen. Rondom dit idee is de damkoepel “Regiowerk Noord” en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) ontstaan. Een innovatief nieuw netwerk is geboren: het “Fitter Brein”. Er wordt een duurzame infrastructuur gecreëerd van werkgroepen en organisaties in Noord-Nederland, die gezamenlijk het dammen promoten. Hierbij wordt actief de verbinding tussen jong en oud gezocht.

Meer informatie is te vinden op www.fitterbrein.nl

Ingezonden