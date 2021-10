Vierde Westerwolds Kampioenschap Judo in Ter Apel groot succes

TER APEL – Gisteren werd het 4e Westerwolds Kampioenschap in de sportzaal van de RSG in Ter Apel gehouden. Dit was het eerste toernooi voor de beginnende judoka’s na de corona. Dit toernooi werd georganiseerd door Judo Tan-Ren-Jutsu en dankzij de vele vrijwilligers is dit toernooi weer een groot succes geworden.



Het Westerwolds Kampioenschap Judo is een judotoernooi voor beginnende judoka’s uit Groningen, Drenthe, Friesland en Duitsland. In een gemoedelijke sfeer hebben de onervaren judoka’s wedstrijdervaring op gedaan. In de mooie sportzaal genoot het publiek de hele morgen van spannende en mooie wedstrijden. De wedstrijden waren verdeeld over drie matten, daar konden de judoka’s in een ongedwongen sfeer hun beste worpen en strategieën laten zien. Alle judoka’s zijn met een prijs of herinnering naar huis gegaan.

Judo Tan-Ren-Jutsu was er met groot aantal judoka’s van alle locaties natuurlijk weer van de partij. Alle judoka’s deden flink hun best om in de prijzen te vallen en dit werd dan ook heel goed beloond. Judo Tan-Ren-Jutsu wist vele malen op het erepodium te komen om een prijs in ontvangst te nemen.

De judoka’s van Judo Tan-Ren-Jutsu gingen met de volgende prijzen naar huis.

Een 1e prijs was er voor: Mark Wijenberg, Dion Brakels, Zumra Enez, Noud van Dijk en Jayden Slijkhuis. Een 2e prijs was er voor: Jurrian Huizinga, Joep Kaspers, Milan Wassing, Justin Brouwer, Nick Drent, Rosalie Betting, Thom Potze, Amy Boersma en Lotte Streunding. Een derde plek was er voor: Laurens Betting, Thomas de Man, Niels Sieraad, Hedde Goossen, Emiel Kok, Marijn Boog, Kirsten Hindriks, Jefta van Bruggen, Dustin Watermulder, en Julian Bloemberg.

​De coaches Luciano Sidin, Jacob Buter, Ronnie Grave en Mick Koster waren zeer tevreden over de inzet en prestaties van de beginnende judoka’s.



Voor meer informatie, locaties en 3 gratis proeflessen kijk op www.judotanrenjutsu.nl en like de facebook pagina.

Ingezonden door Ronnie Grave