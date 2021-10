Vrouw mishandeld aan de Helper Kerkstraat in Groningen

GRONINGEN – Gisteravond rond 21.00 uur is een 42-jarige vrouw uit de stad Groningen aan de Helper Kerkstraat ernstig mishandeld door twee jongens.

De vrouw sprak de jongens aan nadat er, niet voor de eerste keer, fietsen werden omgegooid in deze straat. Het slachtoffer werd hierna ernstig mishandeld. De vrouw was aanspreekbaar en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar de verdachten en roept de hulp in van getuigen. Het gaat om twee jongens, vermoedelijk rond de 16 jaar oud. Zij droegen hoodies op het moment van de mishandeling. De vrouw zag nog kans een van de twee jongens in het gezicht te krabben. Kent u een jongen die ineens een kras in het gezicht heeft? Of weet u welke jongens eerder fietsen hebben omgegooid in deze straat? De politie heeft al een buurtonderzoek uitgevoerd en enkele getuigen gesproken, maar heeft u de politie nog niet gesproken en heeft u wellicht camerabeelden en/of aanvullende informatie? Neem dan contact met op met de politie.