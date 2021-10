Westerwolde behoudt ongeslagen status na gelijk spel tegen Weerdinge

WEERDINGE – In een erg rommelig duel kwamen Weerdinge en Westerwolde zondagmiddag op sportpark De Luwte in Weerdinge een gelijkspel overeen. Door deze remise verspeelden de gasten uit Vlagtwedde de unieke kans om minimaal voor één week koploper van de derde klasse C te worden. Maar gelet op het vertoonde spel zou een overwinning van de ploeg van trainer Richard Streuding ook te veel van het goede zijn geweest.

Slechts in de eerste en laatste vijf minuten van dit verder niet boeiende treffen maakte Westerwolde aanspraak op het maken van doelpunten en dat deden ze dan ook prompt. Het was aanvoerder Rudolf Riks die in de ultieme slotfase vanuit een scrimmage een gelijkspel voor Westerwolde uit het vuur sleepte. Westerwolde ging voortvarend uit de startblokken. Al in de 4e minuut wist, na een prachtige dieptepass van Mark Geukes, spits Sander van Hoor de goalie van Weerdinge met een lage schuiver het nakijken te geven: 0 – 1.

De in grote getale meegereisde aanhang van Westerwolde ging er eens goed voor staan, want een dergelijke opening gaf perspectief voor een mooi middagje voetbal. Maar daar kwam naar mate de wedstrijd vorderde weinig van terecht. Weerdinge knokte zich op prima wijze terug in de wedstrijd, maar tot opgelegde kansen leidde dit niet. Ook Westerwolde bakte er niet veel meer van en ook de veelal gehanteerde lange bal kwam deze middag meer niet dan wel aan bij de voorwaartsen. En het moet gezegd, de verdediging van Weerdinge stond over het algemeen prima. Met de kleinst mogelijke voorsprong voor de bezoekers zochten beide ploegen na aangeven van arbiter De Haan de kleedkamers op.

In de tweede helft zette Weerdinge alle zeilen bij om de gelijkmaker te forceren. Het team van trainer Alex Padding kwam dan ook een aantal keren gevaarlijk door, maar succes leverde dit voorlopig nog niet op. Maar na een weggegeven corner was het de leidsman die Weerdinge de helpende hand toestak. Hoewel er deze middag lekker in de luwte kon worden gevoetbald, was het eerste het beste briesje voldoende voor een speler van Weerdinge om bij het nemen van hoekschop en zonder dat de bal in de buurt was binnen de vijfmeter van Westerwolde als een stervende zwaan te gaan liggen. Strafschop voor Weerdinge, besliste de verder behoorlijk fluitende De Haan. Remco Eelsing wist hier wel raad mee en liet in de 70e minuut de 1 – 1 noteren. Weerdinge rook bloed en zette de defensie van Westerwolde meer en meer onder druk. Na een snelle aanval over de linkerkant was het dan ook Dennie Pol die vrij voor doelman Bergman van Westerwolde de trekker succesvol overhaalde: 2 – 1.

Pas toen besefte Westerwolde dat er iets anders moest gebeuren om niet met lege handen uit Weerdinge te moeten vertrekken. Diep in de extra tijd, toegekend vanwege de vele kleine overtredingen en blessurebehandelingen in deze speelhelft, trok doelman Bergman van Westerwolde mee in de aanval. Bij een hoge bal in het strafschopgebied kopte hij eerst de bal ongelukkig de verkeerde kant op, maar vanuit de rebound wist hij op onnavolgbare manier vanuit een scrimmage de bal bij Rudolf Riks te krijgen. Voor laatstgenoemde was het een koud kunstje de bal in het doel te tikken: 2 – 2. Direct hierna floot arbiter De Haan voor het einde van de wedstrijd en was een puntendeling het feit.

Door dit gelijkspel behield Westerwolde nog voor minimaal twee weken de ongeslagen status en staat nu met tien punten uit vier wedstrijden nog steeds op een keurige tweede plaats. Volgende week zondag is Westerwolde vrij van competitieverplichtingen. Dit, omdat de competitie uit dertien clubs bestaat en de Vlagtwedders nu dus voor een voetballoze zondag staan. Zondag 31 oktober is Bellingwolde op sportpark De Barlage in Vlagtwedde dan de eerstvolgende tegenstander. In deze derby wordt er die middag dan om 14.00 uur afgetrapt.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes (60e min. Elroy v.d. West) – Rudolf Riks (C) – Merill Wakker – Thorben Hulsman (80e min. Wilco Huls) – Kevin v.d. Laan – Rik te Velde (60e min. Merijn te Velde) – Frank Riks – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joan Solano (85e min. Julian Smid)Scheidsrechter: dhr. W. de Haan

Amusementswaarde: 6- (zesmin)

Toeschouwers: 60

Pupil van de week: Luuk Sloots

Ingezonden door : HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing en HJ Pleiter

