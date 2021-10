Raad Westerwolde wil dat het COA en Den Haag zich aan de afspraken houdt

BELLINGWOLDE, TER APEL – Vanavond vond in Partycentrum De Meet een spoedoverleg over de crisissituatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel plaats.

Sinds 1996 staat aan de Ter Apelervenen het aanmeldcentrum van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Na hun aanmelding krijgen asielzoekers onderdak in de naastgelegen centrale ontvangstlocaties (col) van het COA. Hier is plaats voor maximaal 2.000 vluchtelingen. In de nachtopvang mogen maximaal 275 asielzoekers verblijven.

Door de hoge instroom van asielzoekers en de stagnerende doorstroom naar andere opvanglocaties worden deze cijfers de laatste weken fors overschreden. Zo bevonden er zich in de eerste week van oktober zo’n 2.700 asielzoekers in het complex. Een grote groep bracht de nachten door op stoelen en veldbedden. Ook was er in de nacht van 5 op 6 oktober een groep asielzoekers betrokken bij een vechtpartij. De M.E. moest er aan te pas komen om de gemoederen tot bedaren te brengen. Er werden toen vijf personen aangehouden.

Er zijn ook bij de GGD ernstige zorgen over de gezondheid, de brandveiligheid en de veiligheid van bewoners en personeel in het asielzoekerscentrum. Met zoveel mensen bij elkaar en met daarvoor te weinig sanitaire mogelijkheden en een riolering die niet op zo’n grote groep mensen is toegerust, ligt de uitbraak van een infectieziekte al snel op de loer. Volgens burgemeester Jaap Velema verblijven er in het aanmeldcentrum momenteel zo’n 400 personen. Ook maakt de raad zich zorgen over de veiligheid en overlast voor inwoners van Ter Apel, de beveiliging en de chauffeurs op de pendelbussen.

In een statement, die door alle partijen van de gemeenteraad van Westerwolde is ondertekend, zeggen de leden dat ze de misstanden in het AZC in Ter Apel niet langer accepteren. Ze zijn boos en bezorgd en voelen zich door Den Haag niet serieus genomen; er komt te weinig steun.

Vanavond vond in Partycentrum De Meet in Bellingwolde een extra raadsvergadering plaats. De raad diende unaniem een motie in, waarin o.a. staat dat Den Haag en het COA zich aan eerder gemaakte afspraken, zoals de limiet van 2.000 asielzoekers in de paviljoenen, moet houden. Ze willen dat er directe acties worden ondernomen om de toestroom van asielzoekers naar het complex te verlichten; escalaties moeten worden voorkomen. Ook wil de raad dat het COA incidenten meldt en meteen doorgeeft als het maximaal op te vangen asielzoekers wordt overschreden en/of gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden.