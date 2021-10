Staatsbosbeheer Westerwolde organiseert Natuurwerkdag voor jong en oud

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 18 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | LATER ECHT HERFSTWEER

Na het bewolkte weekend wordt het vandaag een mooie dag want er zijn flinke zonnige perioden. Er is vooral wat hoge bewolking, vanavond is het bewolkt en komende nacht is er kans op enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond 15 graden, bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Morgen is het heel anders want dan is het bewolkt en door een front valt er af en toe regen en motregen, met name ’s middags. Er komt iets meer wind met windkracht 3 tot 5 maar ondanks dat wordt het toch 16 tot 18 graden.

Vochtig weer is met die temperaturen ook op komst: dat gaan we woensdag merken want het is dan net als morgen zwaar bewolkt en dan valt er ook geruime tijd regen. Daarbij staat een krachtige zuidwestenwind maar het wordt woensdag 18 of 19 graden. Daarna dalen de middagtemperaturen tot rond 11 graden. Dan wordt het ook een ander plaatje met opklaringen en af en toe echte herfstbuien, met kans op onweer en hagel.