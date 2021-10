Van Velzen brengt Nederlandstalige liedjes voor het eerst naar het theater

WINSCHOTEN – Komend seizoen is Roel van Velzen met zijn nieuwe theatertour ‘Change Of Mind’ te zien in de Nederlandse theaters. Samen met zijn virtuoze vijfkoppige band brengt Roel voor het eerst de Nederlandstalige liedjes die hij afgelopen jaar schreef naar het theater. De inspiratie voor deze liedjes komt voort uit de succesvolle podcastserie ‘Roels Sofasessies’, welke hij in samenwerking met LINDA.nl heeft gemaakt. Deze gesprekken worden door velen als inspirerend ervaren en Roel schreef er een aantal prachtige liedjes over. Deze liedjes en de verworven inzichten vullen elkaar prachtig aan en vormen de basis van de voorstelling ‘Change Of Mind’.



In deze vijfde theatervoorstelling van VanVelzen, speelt en zingt de sympathieke zanger over zijn zoektocht naar antwoorden en over de noodzaak om nieuwe wegen in te slaan in een alsmaar veranderende wereld. Zeker in het afgelopen jaar werd ieders flexibiliteit maximaal getest. Roel vertelt op vermakelijke wijze over hoe lastig het was om te breken met bestaande patronen, én over hoe bevrijdend het was toen het lukte om uiteindelijk alle veranderingen te omarmen.



Het publiek wordt op aanstekelijke wijze meegenomen naar de krachtige wereld van muziek, in een voorstelling die net zo dynamisch is als het leven zelf en het vertrouwde energieke VanVelzen repertoire komt uiteraard ook aan bod! In ‘Change Of Mind’ wordt een avond lang gelachen, openhartige verhalen verteld, maar vooral gepassioneerd muziek gemaakt.



‘Change Of Mind’ is op zaterdag 13 november te zien in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

