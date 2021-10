Bedrijfsbezoek Dun: de noodzaak van duurzaam ontwikkelen

MUSSELKANAAL – Het college van Gedeputeerde Staten en het college van de gemeente Stadskanaal zijn dinsdag 12 oktober op bezoek geweest bij Maatschap Dun in Musselkanaal. Jaap Dun wil het initiatief nemen om boeren te ondersteunen met hun vernieuwingsopgave door een proefboerderij te starten. Tijdens het bezoek heeft hij verteld over de kansen en uitdagingen die een innoverende boer tegenkomt. Jaap Dun: “Als innoverende boer ben je erg kwetsbaar en er is nauwelijks een vangnet. Je levert vaak ook netto opbrengst in. De behoefte om te veranderen en meer duurzaam te ontwikkelen is er zeker, maar het is ook noodzaak. In Europa is het vanaf 2030 nodig om 25 % van ons areaal biologisch in te vullen. Daarom willen we gaan experimenteren om de overstap makkelijker, maar vooral ook inzichtelijker te maken.”

Jaap Dun gaf zijn gasten een kijkje in de keuken van zijn biologische boerderij. Tijdens een presentatie stond hij stil bij de kansen en problemen die je als pionier tegenkomt als je je bedrijfsvoering duurzaam wilt vernieuwen. Subsidietrajecten zijn bijvoorbeeld vaak ingewikkeld en tijdrovend en er is niet altijd voldoende ondersteuning. Ondersteuning vanuit de provincie is dan ook nodig om dit project van de grond te krijgen.

Proefboerderij

Met de status proefboerderij is het mogelijk om allerlei praktijkonderzoeken te doen. Andere boeren kunnen dan delen in de kennis die hiermee wordt opgedaan. Daarnaast kunnen innovatieve vraagstukken in samenwerking met andere lokale partijen, zoals Makeport Mercurius, worden opgepakt. Zo ontstaat er een innovatief kennisnetwerk voor duurzame biologische bedrijfsvoering.

Bezoek Gedeputeerden

Voor het bedrijfsbezoek aan Maatschap Dun heeft het college van Gedeputeerde Staten samen met het college van B&W vergaderd in Stadskanaal. Het ging over verschillende gemeentelijke en regionale thema’s, zoals de verdere samenwerking in Oost-Groningen, wonen, de vrijetijdseconomie, opleidingen en voorzieningen voor jongeren en ouderen en de lokale inclusie. De provincie en gemeente hebben gesproken over hoe ze nog meer samen kunnen optrekken en hoe ze de aanpak van gezamenlijke uitdagingen kunnen versterken.

Ingezonden