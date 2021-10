Damclub Winschoten – TTS Surhuisterveen 6 – 10

WINSCHOTEN – Zaterdag 16 oktober stond de 3e ronde in de Nationale Competitie van de KNDB op het programma, waarbij Damclub Winschoten Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen ontving. In het gebouw van S.V. Bovenburen konden de goed opgezette partijen niet allemaal tot een goed eind worden gebracht en gingen de Friezen met een 6 – 10 zege huiswaarts.

Er was winst voor Albertus Kamps, aangevuld met remises van Jan Aeilkema, Martin Viel, Frederik Bos en Geert Lubberink. De tegenstander van Janick Lanting nam een damzet naar veld 5, waarna een eventuele puntendeling uit het zicht verdween. Jan Starke kwam met een “achterloper” een schijf achter, daarna was een positief resultaat enigszins verdampte. Han Tuenter kwam met een Korte Vleugel Opsluiting (KVO) te zitten (3 schijven hielden 5 vast). Daarentegen hadden Jan Aeilkema, Frederik Bos, Martin Viel en Geert Lubberink alle vier voordelige standen op het bord gecreëerd, maar konden dit niet in winst omzetten. Met dit resultaat is Winschoten afgezakt, van een ongeslagen koppositie, naar de 4e plaats in de 2e klasse A.

Drie keer scheepsrecht

Zaterdag 18 september begon Damclub Winschoten tegen DC Heerenveen 2 met 10 – 6 winst, daarna volgde de “uitwedstrijd tegen DC Fryslân 2 hetgeen eveneens naar 6 – 10 winst voerde. De derde Friese damclub Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen maakte een einde aan de euforie van DC Winschoten en won met 6 – 10 in Winschoten. In de eerste twee wedstrijden had Winschoten de wind in de zeilen, echter in de laatste ontmoeting tegen Troch Tinken Sterk uit Surhuisterveen waren de rollen omgedraaid en hadden de Friezen de wind in de zeilen. Niet dat Winschoten zo slecht speelde, integendeel, het liep gewoon niet. Alle acht partijen waren overigens goed opgezet. Jan Aeilkema, Frederik Bos, Martin Viel en Geert Lubberink hadden voordelige standen op het bord gecreëerd, maar moesten allen uiteindelijk berusten in een puntendeling. Sterke nog, de tegenstanders, met hun jarenlange damervaring, loodsten achteraf feilloos de remisehaven binnen, tegen het genoemde kwartet. Alleen Albertus Kamps kwam tot een gedegen winst tegen Joop de Graaf. Over 2 weken is Winschoten in de “uitwedstrijd” tegen Het Noorden 2 uit “Stad” gebrand op een goed resultaat.

Uitslagen

Warffum 2 – DC Heerenveen 3 6 – 10

Bezit Eer Gij Begint Britsum – DC Heerenveen 2 7 – 9

HDC Hoogeveen 4 – DC Fryslân 2 3 – 13

Winschoten – TTS Surhuisterveen 6 – 10

Roden/Leek 2 – DG Het Noorden 2 2 – 14

Stand 2e klasse A

DC Heerenveen 3 3 – 5 27 bp DG Het Noorden 2 2 – 4 23 bp TTS Surhuisterveen 3 – 4 27 bp Winschoten 3 – 4 26 bp BEGB Britsum 3 – 3 25 bp Warffum 1 2 – 2 17 bp DC Fryslân 2 3 – 2 24 bp DC Heerenveen 2 3 – 2 21 bp DHC Hoogeveen 4 3 – 2 20 bp Roden/Leek 2 3 – 2 15 bp DV Warffum 2 2 – 0 11 bp

Gedetailleerde uitslag

Winschoten – TTS Surhuisterveen

Albertus Kamps – Joop de Graaf 2 – 0 Jan Aeilkema – Jan Hoogsteen 1 – 1 Geert Lubberink – Jan Kunnen 1 – 1 Frederik Bos – Gerrit Terpstra 1 – 1 Han Tuenter – Steven Veenstra sr. 0 – 2 Jan Starke – Anton van der Ploeg 0 – 2 Janick Lanting – Jorn Kruit 0 – 2 Martin Viel – Luitzen van der Heide 1 – 1

6 – 10

Programma

23-10 DC Heerenveen 2 – Warffum 2

DC Heerenveen 3 – Warffum 1

30-10 DG Het Noorden 2 – Winschoten

TTS Surhuisterveen – DHC Hoogeveen 4

DC Fryslân – BEGB Britsum

Ingezonden