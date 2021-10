Ziegler en Ministerie van Defensie MATLOGCO sluiten overeenkomst voor de levering van zes offroad motorspuitaanhangwagens

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 19 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET MOTREGEN | LATER ECHT HERFSTWEER

Er komt een ander weertype aan want een warmtefront brengt veel bewolking en later vanochtend en vooral vanmiddag is er kans op wat regen en motregen. De temperatuur stijgt langzaam tot een maximum rond 17 graden, dat zal zijn aan het einde van de middag. Daarbij staat er vanochtend windkracht 2 tot 3 uit het zuiden tot zuidwesten, en vanmiddag windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht is dat regenfrontje voorbij en het wordt overwegend droog met enkele opklaringen. De minimumtemperatuur is vannacht ongeveer 14 graden. Morgen wordt het opnieuw een zachte dag met een maximum rond 17 graden. Wel is het de meeste tijd ook bewolkt en ’s middags en ’s avonds zijn er perioden met regen. Het waait wat harder met windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten.

Donderdag waait het nog harder: windkracht 5 tot 6. De wind dan naar het westen en dan is er ook kans op windstoten. Bovendien komt een actieve storing over het land met regen in de nacht en ochtend, en regen- en onweersbuien in de middag en de avond. Het wordt donderdag nog maar 13 graden. Vrijdag en in het weekend is het maar 10 tot 12 graden. Vrijdag zijn er enkele koude regen- en hagelbuien, in het weekend is het droger met meer zonnige momenten.