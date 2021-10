ChristenUnie wil Testen voor Toegang in Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal moet voor ongevaccineerden een eigen locatie voor Testen voor Toegang krijgen. Alleen zo kunnen inwoners, die om wat voor reden ook niet zijn gevaccineerd, mee blijven doen aan het openbare leven.



Voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal is de dichtstbijzijnde locatie van Testen voor Toegang in Zuidbroek of in Emmen. Inclusief terugreis en het testen an sich is een inwoner van de gemeente Stadskanaal maar liefst anderhalf uur bezig. Tenminste als deze inwoner over een auto beschikt.



Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie: “Volgens ons is anderhalf uur veel te lang om even naar een restaurant, café of voetbalkantine te kunnen gaan.” Mocht men aangewezen zijn op het Openbaar Vervoer dan ben je alleen al anderhalf uur kwijt voor de heenreis! Al met al een onwenselijke situatie volgens de ChristenUnie

Stadskanaal. Een testlocatie dichtbij huis is niet alleen belangrijk voor inwoners maar ook voor de (horeca) ondernemers, die al zoveel te lijden hebben gehad. Immers, een testlocatie om de hoek moedigt ongevaccineerden aan te blijven deelnemen aan het openbare leven. Van der Heide: “Wij zien dat in deze hele regio een gebrek is aan een dergelijke testlocatie. Daarom hebben wij het college gevraagd welke mogelijkheden zij zien om in Stadskanaal een locatie voor Testen voor Toegang te realiseren.”

Ingezonden