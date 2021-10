AIDAcosma begint aan haar eerste reis

PAPENBURG – Inde nacht van vrijdag op zaterdag begint het cruiseschip AIDAcosma aan haar eerste reis.

Het 337 meter lange cruiseschip AIDAcosma van rederij AIDA Cruises werd zaterdagochtend 10 juli bij de Meyer Werft uitgedokt. Het is het zusterschip van de AIDAnova, die de Meyer Werft in 2018 voltooide als ’s werelds eerste cruiseschip dat volledig op vloeibaar aardgas (LNG) vaart.

De AIDAcosma is met emissiearme LNG-motoren van Caterpillar/MaK uitgerust, die voldoen aan de strengste milieueisen. Bij het ontwikkelen en ontwerpen van deze scheepsklasse ligt de focus op energie-efficiëntie. In oktober 2019 vond bij de Neptun Werft in Warnemünde de kiellegging voor het cruiseschip plaats. Daar werd ook de drijvende machinekamermodule, inclusief de tanks voor het emissiearme vloeibaar aardgas LNG, gebouwd. Dit is momenteel de meest milieuvriendelijke brandstof voor scheepsactiviteiten. Na oplevering werd het machinedeel per sleepboot over het kanaal van Kiel naar de Meyer Werft in Papenburg vervoerd.

Met een lengte van 337 meter, een breedte van 42 meter en 20 dekken is de AIDAcosma een van de oceaanstomers. Hoogtepunten aan boord zijn een klimwand, een ruim zwembad met glijbanen, een binnenspeeltuin en een atletiekbaan. Ook zijn er 17 restaurants en 23 bars aan boord. Het schip biedt plaats aan 5.228 passagiers.

In de nacht van vrijdag begint de AIDAcosma aan haar eerste reis. Het cruiseschip wordt door twee sleepboten van Lotsenbrüderschaft Emden achterwaarts over de Eems getrokken. Medewerkers hebben de tocht geoefend op de simulator in Wageningen, Nederland. Het tijdstip waarop het schip in de Eemshaven aankomt hangt af van de weersomstandigheden.

Het schema voor de afvaart ziet er als volgt uit:



ca. 00:00 uur het schip wordt in vaarpositie gebracht



ca. 01.00 uur passage Dockschleuse (Papenburg)



ca. 05:45 uur passage Weener Brücke (Weener)



ca. 09:00 uur passage Jann-Berghaus-Brücke (Leer)



ca. 14:30 uur passage Emssperrwerk (Gandersum)



ca. 16:30 uur vaart het schip langs Emden en wordt daar gedraaid

Dit is een voorlopig schema; het kan in verband met weersomstandigheden en waterstanden nog gewijzigd worden.

Tijdens de tocht over de Eems en de proefvaarten op de Noordzee zijn er zo’n 1.400 personen aan boord. Hiervan is rond 99% gevaccineerd tegen het Covid-19 virus. Het resterende aantal is genezen van corona of wordt voor vertrek getest.

Na de proefvaarten wordt het cruiseschip in de Bremerhaven verder afgebouwd.

In 2023 gaat de Meyer Werft nog een schip uit de Helios-klasse aan AIDA Cruises leveren.

Bron: Meyer Werft