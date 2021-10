Brandweer rukt uit voor stormschade

REGIO – De brandweer is vannacht meerdere keren uitgerukt voor meldingen van stormschade

Het KNMI gaf voor vannacht code geel af in verband met zware windstoten. In de kustprovincies komen met name bij buien lokaal zware windstoten voor van ca. 75 km/uur, in de kustgebieden van 80-90 km/uur, uit een west- tot noordwestelijke richting.

Vannacht is de brandweer meerdere keren uitgerukt voor stormschade. De meldingen kwamen vanaf kwart over vier bij de meldkamers binnen.

De brandweer van Emmen rukte uit naar Draka aan de Abel Tasmanstraat in Emmen.

Brandweer Ter Apel werd ingezet voor stormschade bij Motorhuis Bakker aan de Noordveenkanaal ZZ Nieuw- Weerdinge

Blusgroep 2e Exloërmond moest naar het Zuiderdiep in 2e Exloërmond

Brandweer Bellingwolde naar de N969, Blijhamsterweg bij Blijham

Brandweer Emmen naar de Boslaan en de Schansstraat in Emmen

Brandweer Stadskanaal naar de Dr. Kinglaan in Stadskanaal

Brandweer Ter Apel naar de Wessingtange in Sellingen

Brandweer Vlagtwedde naar de Koeweg in Vriescheloo

In Blijham reed vannacht rond 5.20 uur op de N969 (Blijhamsterweg) een automobilist tegen een omgewaaide boom, die over de weg lag. De auto belandde vervolgens in de sloot. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.