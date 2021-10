Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 21 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN MET WINDVLAGEN | IN HET WEEKEND BETER WEER

Een actieve depressie trekt vanochtend over Noord-Duitsland naar het zuiden van Zweden. Dat neemt ook de regenzone van vannacht mee, maar er komen snel enkele regen- en onweersbuien achteraan. De wind waait uit het noordwesten en er is kans op windstoten, maar heel zware windstoten zijn er bij ons alleen in het Waddengebied.

Wel zal het vanmiddag flink doorwaaien met windkracht 4 tot 6 en het is koud met temperaturen rond 11 graden.

Vanavond en vannacht is het aan zee regenachtig met kans op onweer, wij krijgen met een paar buien te maken. De wind neemt af en de minimumtemperatuur ligt rond 7 graden.

Overdag neemt de buiigheid ook landinwaarts toe en het wordt dan ook een regenachtige dag met kans op enkele regen- en hagelbuien. De wind wordt opnieuw matig tot krachtig en de maximumtemperatuur is morgen maar een graad of 10.

In het weekend is het een stuk beter met zaterdag af en toe zon en plaatselijk een buitje, zondag is het helemaal droog met mooie zonnige perioden. Maxima dit weekend rond 11 graden, maar veel minder wind dan vandaag en morgen.