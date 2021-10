Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol over opvangcrisis in Ter Apel: “meer lucht vanaf 1 november”

TER APEL – Gisteren bracht demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dit deed zij op verzoek van burgemeester Jaap Velema en de gemeenteraad van Westerwolde.

Zoals bekend verblijven er in de nachtopvang al twee weken te veel asielzoekers. In plaats van het maximale aantal van 275 verbleven er bijvoorbeeld afgelopen nacht 750. Zij sliepen op stoelen, veldbedden en op de grond in tijdelijke tenten, in de sportzaal en in de kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Er zijn te weinig sanitaire voorzieningen en er zijn zorgen over de (brand)veiligheid.

Maandag hield de gemeenteraad van Westerwolde een spoedoverleg. Men maakt zich zorgen over de veiligheid en overlast voor inwoners van Ter Apel, de beveiliging, over de uitbraak van infectieziektes en de chauffeurs op de pendelbussen. In een statement, die door alle partijen van de gemeenteraad van Westerwolde is ondertekend, zeggen de raadsleden dat ze de misstanden in het AZC in Ter Apel niet langer accepteren.

Burgemeester Jaap Velema luidde al een aantal keren de noodklok en riep gemeenten in ons land op om opvanglocaties ter beschikking te stellen. Maar deze locaties komen er maar mondjesmaat: maandag vertrekken 175 asielzoekers naar een woonschip bij de Antwerpenbrug over het Oude Winschoterdiep en 200 in de voormalige XL-coronateststraat bij Meerstad in Groningen. Almere en Gorinchem hebben deze week nog 500 plekken voor asielzoekers en eind september gingen 320 asielzoekers naar een noodopvang in de Zeelandhallen in Goes. In Tilburg worden tussen de 200 en 400 vluchtelingen in de voormalige Koning Willem ll-kazerne opvangen, volgende week gaan 30 tot 35 vluchtelingengezinnen naar het voormalige Fletcher Hotel in Emmen en in een voormalig kantoorgebouw in Farmsum worden 150 asielzoekers opgevangen. Maar met een instroom van 1.200 asielzoekers per week zal de situatie in Ter Apel, ondanks deze opvangplekken, nauwelijks verbeteren.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft nog geen concrete oplossing voor de grote toestroom van asielzoekers in Ter Apel. Zij zegt dat er per 1 november 3.000 opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar komen. Het gaat waarschijnlijk om een combinatie van reguliere azc-plekken en extra noodopvanglocaties. Maar per 1 november sluit de noodopvang in de kazerne in Harskamp. Voor de 750 Afghaanse vluchtelingen die er verblijven zal dan ook een andere locatie moeten worden gevonden.