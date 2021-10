Groningse bibliotheken houden online gamemarathon

GRONINGEN – Kijk naar BiebLab, hét YouTube-kanaal van de Groningse bibliotheken. Elke laatste vrijdag van de maand houden Jeroen, Yorick en Jolanda een game-marathon! Vrijdag 29 oktober spelen we van 15.00 – 17.00 uur Fortnite en maken we de winnaar van de Minecraft Challenge bekend. Speel deze middag mee en versla het team van Biblionet Groningen.



Fortnite is een online computerspel en verscheen in 2017. Sinds de introductie is Fortnite uitgegroeid tot een van de populairste spellen ter wereld met miljoenen spelers per dag. De Groningse bibliotheken dagen jongeren uit voor de Fortnite Battle Royale. De Fortnite Marathon is vrijdag 29 oktober vanaf 15.00 uur live te volgen via youtube.com/bieblab. Aanmelden is niet nodig.

Minecraft Challenge



De herfstvakantie is begonnen en dus is het tijd voor een nieuwe Minecraft Challenge! Deze keer dagen Jeroen, Yorick en Jolanda je uit om een ondergrondse wereld te bouwen. Wat kom jij in de grotten van Minecraft tegen? Gebruik je fantasie en bouw je eigen ondergrondse wereld met huizen, speelobjecten, natuurgebieden of wat jij maar kan bedenken. Je mag de hele vakantie bouwen in je eigen wereld.

Stuur uiterlijk woensdag 27 oktober foto’s en/of video’s van jouw wereld door ze te mailen ze naar bieblab@biblionetgroningen.nl. Op vrijdag 29 oktober wordt in BiebLab Live om 15.00 uur bekend gemaakt wie heeft gewonnen.



BiebLab

BiebLab is hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Volg onze video’s op TikTok, doe mee met online events op YouTube óf neem een kijkje achter de schermen op Instagram. Online en in onze bibliotheken gaan we samen met jou experimenteren, onderzoeken en maken we toffe series.

