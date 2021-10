DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Bij een huiszoeking op 23 augustus in de gemeente Dörpen heeft de politie een koffer met daarin diverse soorten gereedschap zeker gesteld (zie foto). De politie vermoedt dat de spullen van diefstal afkomstig zijn en is op zoek naar de rechtmatige eigenaar. Deze kan contact opnemen met het politiebureau in Papenburg.

Bunde/Wymeer

Vandaag werd de politie gebeld omdat er op 19 oktober tussen 21.30 en 22.00 uur een ongeval heeft plaatsgevonden op de Kirchstraße in Bunde, in de rijrichting Wymeerster Hauptstraße. Uit politieonderzoek blijkt dat de bestuurder van een tractor, met daarachter een aanhangwagen voor mais, ter hoogte van het gemeentehuis met zijn combinatie in de berm is beland en daar een straatlantaarn omver heeft gereden en tegen een boom is gebotst. De veroorzaker is er vandoor gegaan. De politie vermoedt dat er ook schade aan de tractor of de aanhangwagen moet zijn en kan zich niet voorstellen dat de chauffeur niets heeft gemerkt. Getuigen van het ongeval worden verzocht zich bij het politiebureau van Bunde of Weener te melden. (foto’s: politie Leer)

Haren

Vanmiddag is rond één uur werd brand gemeld op de bovenverdieping van een restaurant aan de Emmelner Straße in Haren. Het vuur werd door de brandweer van Rütenbrock en Haren geblust. De vermoedelijke oorzaak was kortsluiting in een kabel van een muziekinstallatie. Er raakte niemand gewond. De schade is gering.

Wietmarschen

Bij een ongeval op de A31 bij Wietmarschen is vanmorgen rond acht uur een 22 jarige vrouw gewond geraakt. Zij verloor vermoedelijk tijdens slechte weersomstandigheden de controle over haar BMW en botste tegen een afrastering. De auto kwam op de zijkant tot stilstand. Het slachtoffer werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd en met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt zo’n 22.000 euro. De weg is in de richting Oberhausen tot tien uur afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.

Papenburg

Zaterdagavond is tussen 19.30 en 20.30 uur op de parkeerplaats bij Kaufland een zwarte Mercedes aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan. De schade wordt op 5.000 euro geschat. De politie zoekt getuigen van het ongeval.

Meppen

Dinsdagavond is om 19.45 uur op de Schullendamm in Meppen de VW van een 32 jarige vrouw aangereden. Het ongeluk gebeurde toen de vrouw rechtsaf de Fritz-Reuter-Straße wou indraaien. Haar auto werd door de bestuurder van een Audi, die door onbekende oorzaak op de rijstrook terechtkwam geschampt. De veroorzaker is doorgereden.