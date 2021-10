Oude ambacht leren? Kom naar open middag Onstwedder Gaarv’n

Onstwedder Gaarv’n verzorgt elk jaar in de wintermaanden cursussen oude ambachten. Daar leerden in de loop der tijd honderden mensen een ambachtelijk vak. Velen van hen zijn nu actief als medewerker van de stichting tijdens de vele demonstraties die Onstwedder Gaarv’n verzorgt op onder meer markten, braderieën en in seniorencentra. Ook zijn er voormalig cursisten nu zelf actief als docent, om zo hun kennis van een ambacht te leren aan anderen. Zo houdt Onstwedder Gaarv’n vele authentieke handambachten in stand. “Ondanks de tientallen cursisten die elke winter deelnemen aan onze cursussen, dreigen er ambachten te verdwijnen”, vertelt secretaris Wessel Volders. “Voor een cursus in deze en andere ambachten kan iedereen zich tot 10 november aanmelden.”



Open middag

Welke ambachten zijn er? En hoe lastig is er om die te leren? Wie eens rustig wil kijken of het leren van een ambacht iets voor hem of haar is, kan op zaterdag 30 oktober terecht tijdens de open middag in de Ambachtshoeve aan de Wessinghuizerweg 4C in Onstwedde. Bezoekers kunnen er onder het genot van een gratis kopje koffie of thee spreken met verschillende ambachtslieden en docenten. Ook demonstreren zij hun ambacht. Het open huis begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.



Cursussen

De cursussen tellen meestal vijf of zes lessen, die eens per twee weken worden gegeven in de Ambachtshoeve. Dagen en tijdstippen variëren en worden vastgesteld in overleg met docenten en cursisten. Opgave voor een cursus is mogelijk tijdens de open middag of nadien met opgaveformulieren die tijdens de open middag verkrijgbaar zijn. Ook is opgave mogelijk via contactgegevens die te vinden zijn op de website van Onstwedder Gaarv’n, www.onstweddergaarvn.nl.



